На Ляшко завели уголовное дело

Антикоррупционные органы Украины открыли уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

По его словам, уголовное производство зарегистрировала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Других деталей он не сообщил.

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