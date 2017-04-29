На Кубе разбился пассажирский самолет, никто не выжил

На Кубе разбился пассажирский самолет Ан-26. Об этом в субботу 29 апреля сообщает РИА Новости ссылаясь на портал Ciber Cuba, который ранее сообщал о том, что данный самолет пропал с экранов радаров.

По данным кубинского издания, авиакатастрофа произошла в труднодоступном месте, никто из находившихся на борту не выжил. Информацию о крушении подтвердили представители авиакомпании Aerogaviota, которой принадлежал Ан-26.

Ранее телеканал NTN24 сообщил, что на борту пропавшего лайнера могли находиться до 39 человек. Самолет совершал рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны. В момент исчезновения Ан-26 находился над районом Пинар-дель-Рио на западе острова.

Военно-транспортный самолет Ан-26 производился на Киевском авиазаводе с 1969 по 1986 годы, всего было выпущено порядка 1,4 тысячи экземпляров. Часть из них позднее была переоборудована в пассажирский вариант Ан-26−100 с вместимостью до 43 пассажиров.