Россия 

На космодроме Восточный хотят организовать коммерческие запуски

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На космодроме Восточный хотят организовать коммерческие запуски | Русская весна

Роскосмос прорабатывает возможность осуществлять коммерческие запуски с космодрома Восточный в Амурской области, сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Для обеспечения коммерческих пусков проводятся рекогносцировочные работы — рассматривается возможность работы с различными космическими аппаратами и разрабатывается транспортно-логистическая схема для их транспортировки; прорабатывается размещение рабочих мест в унифицированном техническом комплексе.

В рамках реализации этой стратегии Восточный будут посещать иностранные делегации», — говорится в сообщении.

Напомним, космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486191097

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