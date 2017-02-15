На Камчатке ребенка едва не унесло в открытый океан (ФОТО, ВИДЕО)

Трагический финал ледового приключения на Камчатке предотвратила группа инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС РФ, которым удалось снять школьника, со льдины, уплывавшей в открытый океан.

О том, как шалость подростка едва не стоила ему жизни, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Сообщается, что местом инцидента стала бухта Крашенинникова в г. Вилючинск, где во вторник днем по пирсу гуляли местные мальчишки.

«Один из ребят — четвероклассник Дмитрий — решил прыгнуть на льдину, которую как раз в тот момент неожиданно начало уносить от берега. Спасатели прибыли к месту происшествия минут через 15 после того, как узнали об инциденте», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в это время течение отнесло льдину с мальчиком на 150 метров от пирса. Такое быстрое изменение направления и скорости движения льдин характерно для этой местности. В незамерзающей полностью бухте Крашенинникова много льдин, которые то подходят близко к берегу, то, подчиняясь переменам ветра, легко уносятся в океан.

В итоге подростка, который не рассчитал свои силы, сняли с льдины. На берегу ледового путешественника ждала «скорая помощь», однако помощь медиков, к счастью, не понадобилась.