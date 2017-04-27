Проишествия 

На границе с Пакистаном погибли 9 иранских военнослужащих

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Фото: theiranproject.com

Власти Ирана в четверг, 27 апреля, подтвердили гибель девяти иранских пограничников в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, соседней Пакистану.

Военнослужащие погибли при патрулировании одного из участков ирано-пакистанской границы в результате перестрелки с боевиками, пытавшимися проникнуть вглубь территории Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA.

Инцидент произошёл в районе города Мирджаве, расположенном в 75 км от Захедана — административного центра провинции Систан и Белуджистан.

По данным иранской стороны, двое военнослужащих получили ранения.

В районе ирано-пакистанской границы действуют суннитские группировки боевиков-исламистов, в периодических столкновениях с которыми иранские службы внутренней безопасности несут потери.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/27/na-granice-s-pakistanom-pogibli-9-iranskih-voennosluzhashchih

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