На границе с Крымом задержан украинец, торговавший местами в очереди на КПП

У контрольно-пропускного пункта «Чонгар» на границе с Крымом задержали гражданина Украины, торговавшего местами в очереди поближе к КПП. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию Херсонской области.

Сообщается, что пограничники заднржали предприимчивого украинца как раз в тот момент, когда он получал им денги за очередную «услугу». Выяснилось, что цена за место зависела от стоимости машины. Например, водителю автомобиля Mersedes предлагалось сократить время ожидания в очереди за пятьсот гривен, в то время как для водителя Porsche стоимость услуги была уже в три раза выше.

Крым стал российским регионом после проведенного референдума в марте 2014 года. Крымские власти провели голосование после госпереворота на Украине. За вхождение Крыма в состав России высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. В Киеве по-прежнему считают Крым украинской территорией, которая была оккупирована Россией. В Кремле неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.