На границе с Крымом вооруженные неизвестные напали на подразделение ВСУ

В Минобороны Украины рассказали о конфликте военнослужащих ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области у границы с Крымом.

«Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования «Юг» и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивали по приказу командира боевые позиции.

Во время осуществления необходимого перечня работ на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования», — сообщает в понедельник пресс-служба оперативного командования «Юг» со ссылкой на заявление подразделения.

В ведомстве отчитались, что в результате инцидента представители «незаконного вооруженного формирования» были задержаны и разоружены.

Кроме того, украинские СМИ цитируют помощника главы Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Олега Слободяна, который утверждает, что инцидент в Херсонской области не имеет отношения к пограничным вопросам.

«Ситуация имела место в определенном отдалении от пункта КПВВ. Этот вопрос не лежит в компетенции ГПСУ. Я знаю, что там работали и сотрудники СБУ и Нацполиции, которые разбирались в ситуации. Думаю, о том, что действительно произошло, мы услышим в ближайшее время», — туманно сообщил Слободян.

Украинские СМИ уточняют, что 12 февраля в селе Чонгар вооруженные люди якобы захватили базу так называемого «крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана». С помощью БТРа был протаранен забор расположения батальона и палатка, в которой находились люди.

Есть информация, что неизвестные применяли огнестрельное оружие. Сообщений о пострадавших не поступало.

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