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На границе с Крымом «пророссийские таксисты» пытаются занять базу «добровольцев»

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На границе с Крымом «пророссийские таксисты» пытаются занять базу «добровольцев» | Русская весна

Участники так называемой «гражданской блокады Крыма» 15 февраля заявили о конфликте с местными жителями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице «активистов» в одной из соцсетей.

«Возле базы батальона им. Номана Челебиджихана собралось большое количество машин местных пророссийски настроенных армян, таксистов. Их задача отобрать любыми путями территорию базы», — говорится в опубликованном сообщении.

«Это таксисты, которые ездят в Крым. Мы определенным образом мешаем им договариваться с таможней и пограничниками. Так получается, что основным элементом сопротивления они видят нас», — признал идеолог «блокады Крыма» Ленур Ислямов негативное отношение местных жителей к радикалам.

В нацполиции в Херсонской области инцидент пока не комментируют.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487157611

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