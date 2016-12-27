На фрагментах разбившегося Ту-154 нет следов взрывчатки, — источник

На фрагментах самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу на Черном море, а также поднятых из воды телах погибших, не обнаружили следов взрывчатки и повреждений, свидетельствующих о внешнем воздействии, сообщили «Интерфаксу» источники, знакомые с ситуацией.

«К настоящему времени эксперты-криминалисты не обнаружили на обломках самолета и телах погибших следов, свидетельствующих о том, что на лайнер могло быть оказано внешнее воздействие», — сказал собеседник агентства.

По его словам, исследования останков, поднятых из воды, не выявили следов взрывчатых веществ.

«Таким образом версия теракта на данный момент не находит подтверждения», — сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства отметил, что «версия теракта отметается и по другим признакам — показаниям свидетелей авиапроисшествия».

«Запечатленная на видео и выложенная в интернет запись о некой вспышке недалеко от места крушения была сделана почти через полчаса после катастрофы Ту-154», — сказал источник.

«Факт, что пилот не подал сигнал SOS, объясняется тем, что пилоты находились в стрессовом состоянии: в критическом состоянии они пытались спастись, речь шла о секундах. И понятно, что им было не до того, чтобы подать сигнал», — сказал собеседник агентства.