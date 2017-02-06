На Донбассе Украину ждет «болезненный компромисс», — Марчук
Украина в конфликте на Донбассе вынуждена будет пойти на болезненные уступки.
Об этом заявил представитель Украины в подгруппе безопасности на переговорах в Минске Евгений Марчук.
«Украина неизбежно приближается к болезненному этапу. Мировой опыт подобных конфликтов говорит, что в итоге все приходят к болезненному компромиссу и диапазону уступок», — сказал он, добавив, что уступки будут касаться переходного периода и принципов формирования местных органов власти на этот отрезок времени.
По его словам, в эти органы власти «могут войти представители местного населения, которые оставались на временно оккупированной территории и вынуждены были где-то работать, но они не участвовали в боевых действиях против ВСУ».
Киевская власть при этом, по мнению Марчука, должна играть «вспомогательную роль».
«Центральная власть, обеспечивая функционирование общенационального законодательства, берет на себя вспомогательную роль и привлекает международные инвестиции на восстановление, а рабочие моменты должны решаться местными жителями», — отметил украинский политик.
Также, по его мнению, уступки могут касаться особого режима функционирования границы.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486387849