На Донбассе Украину ждет «болезненный компромисс», — Марчук

Украина в конфликте на Донбассе вынуждена будет пойти на болезненные уступки.

Об этом заявил представитель Украины в подгруппе безопасности на переговорах в Минске Евгений Марчук.

«Украина неизбежно приближается к болезненному этапу. Мировой опыт подобных конфликтов говорит, что в итоге все приходят к болезненному компромиссу и диапазону уступок», — сказал он, добавив, что уступки будут касаться переходного периода и принципов формирования местных органов власти на этот отрезок времени.

По его словам, в эти органы власти «могут войти представители местного населения, которые оставались на временно оккупированной территории и вынуждены были где-то работать, но они не участвовали в боевых действиях против ВСУ».

Киевская власть при этом, по мнению Марчука, должна играть «вспомогательную роль».

«Центральная власть, обеспечивая функционирование общенационального законодательства, берет на себя вспомогательную роль и привлекает международные инвестиции на восстановление, а рабочие моменты должны решаться местными жителями», — отметил украинский политик.

Также, по его мнению, уступки могут касаться особого режима функционирования границы.

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