Проишествия 

На Донбассе снова все закончится бесплодными переговорами — опрос EADaily

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Фото: xvesti.ru

41% читателей EADaily, принявших участие в опросе на тему «Чем закончится нынешнее обострение ситуации на Донбассе?», считает, что это будут «бесплодные переговоры». На втором месте (19%) те, кто считает, это приведет к досрочным выборам на Украине.

17% надеются, что обострение закончится «вмешательством России», а 16% — «боями местного значения». Только 7% опрошенных полагают, что нынешний конфликт скоро затухнет.

Опрос проводился с 1 по 6 февраля 2017 года. Проголосовали 47 665 человек.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/06/na-donbasse-snova-vse-zakonchitsya-besplodnymi-peregovorami-opros-eadaily

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