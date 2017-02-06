41% читателей EADaily, принявших участие в опросе на тему «Чем закончится нынешнее обострение ситуации на Донбассе?», считает, что это будут «бесплодные переговоры». На втором месте (19%) те, кто считает, это приведет к досрочным выборам на Украине.

17% надеются, что обострение закончится «вмешательством России», а 16% — «боями местного значения». Только 7% опрошенных полагают, что нынешний конфликт скоро затухнет.

Опрос проводился с 1 по 6 февраля 2017 года. Проголосовали 47 665 человек.