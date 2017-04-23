На Донбассе погиб наблюдатель ОБСЕ

23 апреля 2017 при следовании двух экипажей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по маршруту Славяносербск — Сокольники в районе н.п. Пришиб произошел подрыв на противотанковой мине одного из автомобилей миссии. В результате один представитель ОБСЕ погиб, трое получили ранения. Об этом корреспонденту EADaily сообщили в Народной милиции ЛНР.

Ранее заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин отметил, что в народных республиках неоднократно доводили до международных наблюдателей информацию о возможных провокациях со стороны ВСУ и действиях украинских ДРГ вблизи линии боевого соприкосновения.

«В январе с.г. в районе н.п. Долгое Славяносербского района провокационным обстрелам ДРГ ВСУ из ПТУР уже подвергался экипаж СЦКК (Совместный центр по контролю и координации — EADaily), тогда по счастливой случайности никто не пострадал. Мы также неоднократно обращали внимание СММ ОБСЕ на соблюдение необходимых мер безопасности при мониторинге маршрутов следования. Известно, что указанный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ», — сказал Басурин.

Он выразил надежду на то, что представители СММ ОБСЕ, СЦКК и других международных организаций дадут реальную оценку происшествию.