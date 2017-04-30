На Донбассе подорвался на мине автомобиль ВСУ, погиб морпех (ВИДЕО)

28 апреля в районе Павлополя на оккупированной территории ДНР на мине подорвался автомобиль ВСУ.

Об этом сообщают волонтеры «АТО» из проекта «Вернись живым».

«При взрыве погиб Александр Берднык, морской пехотинец находившейся в автомобиле. Погиб за несколько дней до своего 22-летия», — говорится в сообщении.

«Сначала в бою потерял ногу командир роты. После него ряд бойцов получили тяжелые ранения. И теперь снова трагическое событие для подразделения», — добавили «волонтеры».

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