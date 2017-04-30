Украина 

На Донбассе подорвался на мине автомобиль ВСУ, погиб морпех (ВИДЕО)

0 коментариев
На Донбассе подорвался на мине автомобиль ВСУ, погиб морпех (ВИДЕО) | Русская весна

28 апреля в районе Павлополя на оккупированной территории ДНР на мине подорвался автомобиль ВСУ.

Об этом сообщают волонтеры «АТО» из проекта «Вернись живым».

«При взрыве погиб Александр Берднык, морской пехотинец находившейся в автомобиле. Погиб за несколько дней до своего 22-летия», — говорится в сообщении.

«Сначала в бою потерял ногу командир роты. После него ряд бойцов получили тяжелые ранения. И теперь снова трагическое событие для подразделения», — добавили «волонтеры».

Читайте также: Порошенко дважды похвастался одним и тем же ракетным комплексом, — военный эксперт (ВИДЕО)

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493507495

Другие новости:

20fimw_1486749606

«Убийца Гиви» дал интервью (ВИДЕО)

0
a8xrui_1462873202

Мария Гайдар подала в отставку с поста зама Саакашвили (ФОТО)

0
ozxq2j_1488906482

Участники блокады Донбасса построили будку для Порошенко (ФОТО)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *