Украина 

На Донбассе ликвидировали «Примуса» (ФОТО)

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На Донбассе ликвидировали «Примуса» (ФОТО) | Русская весна

На Донбассе 17 февраля был уничтожен боевик карательного батальона «Организации украинских националистов» (ОУН) по кличке «Примус».

Об этом сообщил командир батальона Николай Коханивский.

«Сегодня на восточном фронте во время выполнения боевого задания погиб боец добробата „ОУН”* друг Примус», — написал он на своей странице в соцсети.

«Побратимы» боевика обещают отомстить.

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На Донбассе ликвидировали «Примуса» (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487366078

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