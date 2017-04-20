Украина 

На Донбассе идет настоящая горячая война, — Порошенко (ВИДЕО)

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На Донбассе идет настоящая горячая война, — Порошенко (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает конфликт на Донбассе «замороженным»; по его мнению, в регионе идет «настоящая горячая война».

«Некоторые пытаются называть это „замороженным конфликтом“. Разве это замороженный конфликт? Это — настоящая горячая война», — сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News.

Порошенко напомнил, что с начала года Украина потеряла на Донбассе 69 военных, более 420 человек получили ранения.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492688880

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