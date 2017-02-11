На что легче пойти в несправедливом обществе – на воровство или революцию?

В постмодернистском обществе каждый рисует для себя удобную реальность, в которую прячется, словно улитка в домик, от объективного мира.

Политика – всего лишь один из уровней постижения этого мира. Возложение на себя ответственности (хотя бы микрочастичной) за судьбу своего народа или всего Человечества, хотя бы на уровне допуска – это уже сам по себе акт воли Человека, выделяющий его из многих свиноподобных существ, живущих ради набивания утробы и прячущихся от неразрешимых вопросов в упомянутый выше «дом улитки».

Для великих изменений реальности – в том числе политических – далеко не обязательно суетиться, митинговать, бежать, стрелять, убивать, свергать режимы. Единая направленная воля тысяч умов и сердец способна творить чудо – изменять реальность с наименьшими потерями времени, крови и других физических ресурсов.

Это не означает впадение в противоположную суете крайность – бездеятельное фантазирование о целях и делах, на которые сознание просто не готово.

Сознание развитой личности допускает и эволюцию, и революцию; и миролюбие, и войну; и созидание, и разрушение; и гуманитарную деятельность, и пролитие крови; и духовно-словесное проявление силы, и кипучую деятельность по политическому изменению мира.

Но что из этих допусков ты должен выбрать здесь и сейчас?

Когда в каком-либо обществе действует несправедливая система распределения благ, существуют два осознанных варианта поведения члена такого общества. Первый – освоить механизмы функционирования этой системы и разрешить себе паразитировать на других членах системы, то есть воровать.

Второй – стремиться уничтожить такую систему, чтобы заменить ее гармоничной и справедливой, то есть стать революционером. Между этими осознанными вариантами находится неосознанный, средний вариант для большинства – довольствоваться маленькими кусочками ресурсов, честно работая на осознанных воров.

Однако в условиях резкого сокращения ресурсной базы остается все меньше возможностей отсидеться в ряду пребывающих в блаженном неведении середнячков. Маленькие кусочки еще более ужимаются в размерах – и количественно их все сокращается.

И однажды для каждого наступает время сделать неизбежный осознанный выбор: выживать за счет участия в общем воровстве или направить всю жизненную энергию на революционный слом системы, в которой хорошо чувствуют себя лишь воры.

В стандартных условиях в воры идут циники-материалисты, а в революционеры – гуманисты-идеалисты. Но самые прожженные воры могут додумываться и до такой мысли: сломать одну негодную систему, чтобы построить вместо нее другую – так же несправедливую для большинства и очень выгодную для самих себя. Впрочем воры, составляющие, допустим, «элиту» РФ или Украины – настолько мелко мыслят, что для подобного стратегического решения им просто не хватает личностного потенциала.

Итак мы имеем две потенциальные группировки – воровскую и революционную. Первые удерживают статус-кво, а вторые хотят его нарушить. Планктон, гордо пытающийся уберечься и от одного, и от другого, остается независимой сущностью лишь в собственном воображении. В реальности это пища для сделавших выбор.

Революционная группировка традиционно выглядит для воровской смешно и маргинально. Ее попросту «не видят» во всех смыслах этого выражения реальной и опасной для себя представители «элиты». И так бывает всегда – до самого момента обрушения системы. Мелочные воры живут только в двух режимах: «слишком рано, чтобы начать беспокоиться» и «слишком поздно, чтобы вернуть все назад».

Один из способов для революционера – быть до поры до времени «невидимым»: встраиваться в воровские взаимоотношения, вести себя как вор, оставаясь в глубине личности самим собой.

Россия – классическая иллюстрация описанной системы с оскудевающими ресурсами. И если в стране не произойдет коренного перелома, которого в свое время не хватило царской России, чтобы спастись – вопрос для активных личностей, которые всегда есть среди пассивного планктона, станет ребром. А именно: уйти с головой в воровство или в революционность?

Или как раз сейчас пришла пора определиться?

Мечты о том, что как-нибудь пересидим все это, что «на наш век хватит», не оправдавшиеся 100 лет назад, не оправдаются, очевидно, и сейчас. Поскольку те же причины родят те же последствия, а человеческая природа за пару последних тысячелетий мало изменилась.

Поэтому вопрос, поставленный в заголовке, совсем не праздный, как я убежден. Не определишься сам – жизнь определить тебя. И сделает это «весомо, грубо, зримо», повторяя урок столетней давности для не усвоивших его учеников. Прямо как в юмореске начала того века, где разиня-ямщик говорит, перевернув свою повозку: «Кажинный раз на этом самом месте!»

По материалам chelovek

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107559/17158/-