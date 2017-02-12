На борту упавшего вертолета мог находиться ице-премьер республики Алтай

На борту потерпевшего крушение вертолёта Robinson мог находиться бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее EADaily сообщало, что вертолёт Robinson, на борту которого могли находиться до пяти человек, потерпел крушение в акватории Телецкого озера на Алтае.

В настоящий момент Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по этому факту.