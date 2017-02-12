На борту упавшего вертолета мог находиться ице-премьер республики Алтай
На борту потерпевшего крушение вертолёта Robinson мог находиться бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее EADaily сообщало, что вертолёт Robinson, на борту которого могли находиться до пяти человек, потерпел крушение в акватории Телецкого озера на Алтае.
В настоящий момент Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по этому факту.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/12/na-bortu-upavshego-vertoleta-mog-nahoditsya-ice-premer-respubliki-altay