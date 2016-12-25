На борту рухнувшего в море самолета находилась доктор Лиза

Согласно сообщению, размещенному на сайте Минобороны России в воскресенье 24 декабря, на борту рухнувшего самолета Ту-154 находилась глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Она везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.

«Международная общественная организация „Справедливая помощь“: Глинка Елизавета Петровна», — говорится в сообщении со списком пассажиров рейса.

Российская общественность потрясена гибелью известной подвижницы, которую многие считали святой уже при жизни и называли «русской матерью Терезой». Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что разум и сердце отказываются принимать факт гибели Елизаветы Глинки.

«Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить. Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии», — цитирует слова Федотова «РИА Новости».