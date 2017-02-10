На Берлин: LADA Vesta идёт на экспорт

LADA со стилизованной парусной лодкой в качестве логотипа является крупнейшим автопроизводителем в России. Однако, как пишет Wirtschaftswoche, объём производства у этой автомобильной марки сократился с середины 2000-х годов почти на половину.

Многие годы концерн борется со структурными проблемами, которые усилились в результате кризиса сбыта в России, и проданных машин вряд ли достаточно, чтобы приносить прибыль. Поэтому руководство предприятия в будущем собирается больше продукции отправлять на экспорт.

Как продолжает издание, для этого в качестве эксперимента руководитель концерна Николя Мор делает ставку на рынок в Германии. С марта в Германии можно будет купить LADA Vesta — новое достижение АвтоВАЗа.

«Наша целевая группа — это не только тоскующие по временам ГДР», — говорит Николя Мор. Однако он отмечает, что ВАЗ не собирается переполнить Германию российскими машинами, поскольку главная экспортная цель LADA — это бывшие советские республики.

В 2016 году АвтоВАЗ смог поставить в Германию около 1600 машин. Мор считает, что рост продаж до 2000 машин уже станет хорошим результатом:

«Мы хотим испытать Vesta на самом придирчивом рынке Европы и показать нашим российским клиентам, что эта машина и в Германии хорошо продаётся».

Существуют злые анекдоты, которые подрывают имидж LADA и изображают машину как ненадёжный советский драндулет.

«Как удвоить стоимость своей LADA? Полностью заправить!» — так издеваются в интернете.

Однако, заключает издание, сегодняшние LADA уже не такие, как их предшественник «Жигули», а сам Мор отмечает, что LADA — совершенно нормальная автомашина по очень хорошей цене.

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