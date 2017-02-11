На берег в Новой Зеландии выбросились еще 200 китообразных дельфинов
Китообразные дельфины гринд вновь выбросились на берег Новой Зеландии. На этот раз защитники животных насчитали около 200 особей. Это, как сообщает Radio New Zealand, произошло минувшей ночью на мысе Фаруэлл в 10 км от того места, где накануне на берег выбросились сразу 400 млекопитающих этого вида.
На мысе Фаруэлл сейчас собрались сотни добровольцев и защитников животных. Они пытаются спасти дельфинов, укрывая их тканью, и поливают водой. Также совершаются попытки вернуть их в море. Однако ситуация осложняется тем, что массовая гибель китообразных привлекла к берегам акул, которые могут представлять для оставшихся живых реальную опасность.
EADaily напоминает, что накануне у Южного острова Новой Зеландии на берег выбросились около 400 гринд. Спасателям, волонтерам и защитникам животных удалось спасти только около 100. Их вытолкали с берега в бухту и несколько часов люди стояли в воде, чтобы не пустить их обратно. Участники операции рассчитывали на прилив, который позволил бы млекопитающим вернуться в море, но его так и не было.
Местные ученые говорят, что это самый массовый случай «самоубийства» китообразных в истории Новой Зеландии.
Гринды— род млекопитающих из семейства дельфиновых. Длина гринд варьирует от 3,6 до 8,5 метров, а их вес составляет в среднем 800 кг. Гринды предпочитают открытое море и лишь изредка встречаются у побережья.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/11/na-bereg-v-novoy-zelandii-vybrosilis-eshche-200-kitoobraznyh-delfinov