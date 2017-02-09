На атомной станции Фламанвиль во Франции произошел взрыв

На французской атомной станции Фламанвиль, где возводится новый реактор, прогремел взрыв.

Как сообщает Euronews, предположительно, в результате инцидента пострадали несколько человек. Префектура заявила, что риска радиационного заражения нет, поскольку объект не введен в строй.

АЭС Фламанвиль находится в регионе Нижняя Нормандия на северо-западе Франции.