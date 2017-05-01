Мы ждём перемен в поведении России, — советник Трампа по нацбезопасности

Отношения США с Россией за 100 дней нахождения Дональда Трампа во главе государства не ухудшились и не улучшились, полагает советник президента по нацбезопасности генерал Макмастер. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что Вашингтон ждёт от Москвы перемен в её поведении, тогда страны смогут сотрудничать по важным вопросам.

Ответьте мне, пожалуйста, быстро на два следующих вопроса. Президент Трамп вступил в должность, заявляя о надежде улучшить отношения с Россией, но за эти сто дней — и я выведу это на экран — мы узнали, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что они защищают сирийского президента Асада вопреки нашим заявлениям, что он применил химоружие, и что теперь они вооружают «Талибан»* в Афганистане, то есть, сплошь и рядом действуют против нас.

Итак, генерал, за эти сто дней отношения с Кремлём улучшились или ухудшились?

Герберт Макмастер, генерал, советник президента США по национальной безопасности: Не думаю, что они стали лучше или хуже. Поведение России, насколько нам известно — аннексия Крыма, вторжение на Украину, поддержка кровожадного режима в Сирии и сейчас вооружение «Талибана» — всё это определённо против российских интересов, особенно в том, что касается отношений с Асадом в Сирии и вооружения «Талибана».

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Ни одна из этих групп «Талибана» не может считаться однородной, они пересекаются с другими. В случае с «Талибаном», это исламистское движение Узбекистана и другие террористические группировки, которые представляют большую угрозу для России.

Таким образом, российский президент действует против интересов своего народа и делает так, на мой взгляд, подсознательно. Поэтому можем ли мы изменить наши отношения так, чтобы в ключевых сферах, где наши интересы пересекаются, появилось место для сотрудничества?

Сейчас вы его не наблюдаете.

Герберт Макмастер: Сейчас — нет.

Думаю, мы ждём перемен в их поведении. Нам нужны перемены в словах и в природе наших отношений, но по-настоящему нам требуется, чтобы они поменяли своё поведение.

* Запрещенная в РФ террористическая организация



Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер