«Мы в СССР недоедали, а разных обезьян кредитовали!» Сегодня кредитуют нас…

Одно из современных обвинений в адрес СССР звучит так: в стране «жрать было нечего», а мы давали деньги разным «прогрессивным режимам». Подобное утверждение отдает сущим бредом: большинству россиян «нечего жрать» стало как раз в самые ярые антисоветские 90-е, а в СССР до самого 1990 года продолжался экономический рост. Однако по сей день можно услышать от человека, даже неплохо относящегося к советской эпохе: «Все было ничего, но зачем дикарей кормили – непонятно». И еще к «иностранным дикарям» прибавляют «дикарей местных»: всякую Среднюю Азию и кавказские республики.

Рассуждения о «некормлении» советских республик отдают шизофренией: а как можно было их не кормить при государственном единстве? А что до кормления «иностранных дикарей» – если это такая глупость, почему все развитые страны сроду занимались этим делом? Да потому что вербовать союзников через вложение в них средств – давняя норма международной политики и конкуренции.

И так решаются не только политические вопросы. Давно известен процесс, именуемый «вывозом капитала» и состоящий в том, что капиталисты одной страны вкладывают средства в производство другой. Во-первых, это позволяет захватывать рынок, обходя разного рода пошлины и запреты. (Что, например, мы видим в современном российской «автомобилестроении», когда выпускаемые иностранными компаниями машины собираются у нас и считаются «российскими»). А во-вторых – прибыль тогда все равно достается капиталовладельцам.

Хотя для вывоза капитала не всегда нужно что-то строить – есть и более легкий способ: выдача кредитов. То есть капиталисты одной страны предоставляют заем капиталистам другой, а те потом платят проценты.

Прекрасный пример комплексной выгоды от «кормления дикарей» – те же 90-е, когда Запад за счет его «благотворительных» кредитов драл нас и политически, и экономически.

И потому доказывать сегодня пользу зарубежного кредитования – дико и смешно. Но почему-то считается, что «современные кредиты» – это хорошо. (Разумеется, для кредиторов – для заемщиков это плохо.) А советские их аналоги – «деньги на ветер».

Правда, надо понимать, что между кредитами капстран и советскими была большая разница. СССР не ставил целью выдаивание братьев меньших – и даже подчинение их своей политике было вторичным. Главным было формирование в развивающихся странах индустриальной экономики с массовым пролетариатом. Именно это давало возможность одновременного получения и политических, и экономических выгод.

Политических – так как рабочий класс всегда являлся источником симпатий к СССР и проводником его решений. Экономических – поскольку в любом случае инвестиции делались с учетом имеющихся рынков, связанных с огромным потенциалом стран СЭВ.

Скажем, на Кубе под началом советских специалистов было довольно успешно развернуто производство вычислительной техники. Сегодня она у нас на 99% китайская и корейская, а раньше было немало кубинской: доставка таких товаров морским путем крайне дешева. К концу 1980-х на Острове Свободы планировалось развернуть производство мини-ЭВМ, изделий медицинской вычислительной техники и прочей весьма нужной и для нас продукции.

Подобные заводы строились и в СССР, но Куба давала самый дефицитный тогда в электронной отрасли ресурс – рабочую силу, с которой у нас были проблемы.

Причем развитие кубинской вычислительной техники – само словосочетание сейчас звучит как оксюморон – было лишь одной из программ, ставивших своей задачей превращение Кубы из аграрного-сахарного и тур-сексуального придатка США в развитое государство. В советское время на Кубе развивались машиностроение, металлургия и нефтехимическая промышленность. Сотрудничество с Кубой для СССР было взаимовыгодным – даже без учета уникального стратегического положения Кубы.

Горбачев все эти начинания похерил – якобы из-за их слишком низкой эффективности. Но в реальности – ради своих политических игр, закончившихся в конце концов полным фиаско. В результате Кубе пришлось вернуться к занятиям времен полуколониального положения: торговле сахаром и туризму.

Ну а поскольку основной «дореволюционный» потребитель сахара – США – для нее теперь недоступен, даже эта отрасль ушла в загон. Остался туризм, который теперь дает более половины ВВП. И возможность возврата советских долгов после всего этого приблизилась к нулю – Куба перешла из режима развития в режим выживания, снова став страной Третьего мира.

Поэтому «кубинские долги» сейчас рассматриваются исключительно как «мусорные», не имеющие шансов быть погашенными. И это важно для понимания того, почему Путин простил эти долги, которые в принципе взыскать нельзя.

То есть говоря о советской «помощи», надо понять: СССР вкладывал свои средства не за красивые глаза, а в основном под стоящие производственные программы. Бессмысленными и безвозвратными все эти вложения стали благодаря антисоветской политике Горбачева и Ельцина. Ну, так и любой капиталист, если прекратит строить завод на стадии фундамента, с гарантией получит одни убытки! И причиной превращения советских долгов в «гуманитарную помощь» стали именно предательские шаги той пары.

Еще мы умудрились потерять богатейший Ирак с его нефтяными месторождениями – хотя в 1990 году достаточно было заблокировать на Совбезе ООН решение по «Буре в пустыне» – и все пошло бы иначе.

И теперь, после того, как за 30 лет все наши зарубежные вложения превратились в прах – это относится и к военной технике, что должна была гарантировать независимость наших «союзников» – говорить о какой-то пользе от них невозможно. Списание советских долгов нынешним руководством РФ – результат тяжелой необходимости, а не вздорной воли. Поскольку для возврата старых ссуд надо иметь способность экономически противостоять США и Западу – а у России ее нет и в ближайшее время не предвидится.

То есть эта «помощь обезьянам за счет русского народа» на самом деле была вполне логичной и выгодной для нас – пока не напоролась на политику Горбачева-Ельцина. Впрочем все эти иностранные долги – мелочь на фоне тех капиталов, что были вывезены из России за период 1991-2016 гг. и составляют примерно 1 трлн. долл. По сравнению с этим любая советская «помощь дикарям» выглядит карманными деньгами, потраченными на мороженное. Тем более смешны на этом фоне обывательские страдания о том, что в советское время «русские недоедали, а разных обезьян кормили».

Но обыватель – то есть человек, зацикленный сугубо на своих интересах при полном игнорировании общественных (классовых) – неправ всегда и во всем. И поэтому в глобальном плане он каждый раз остается в дураках…

anlazz

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107999/21295/-