Мы сейчас стоим на пороге масштабного банковского коллапса

7 февраля, 2017 — 14:48



В редакцию обратился вкладчик одного из российских банков. Мы публикуем его письмо, так как проблема эта сейчас общая, но не всех еще коснулась. Но коснется всех обязательно. Возможно, кто-то найдет возможность им помочь:

ПОМОГИТЕ!

Я , пенсионер, обращаюсь к вам от имени всех обманутых вкладчиков ООО КБ «Камский Горизонт». Как оказалось, что абсолютно ни один вкладчик, на самом деле, не застрахован государственным Агентством по страхованию вкладов (АСВ)!

Мы, вкладчики банка «Камский Горизонт» (работал с 1993 года, Татарстан) и вкладчики еще как минимум 5-ти других банков, убедились в этом на практике и в ходе исследований пришли к невероятно тревожным выводам.

По закону, АСВ начинает выплаты страховки по вкладам только после формирования реестра вкладчиков. Так вот эти реестры создаются ПОСЛЕ отзыва лицензии у банка! Позвоните в свой банк и попросите у них выписку из реестра и вам ответят, что максимум что могут предоставить это подтверждение обязательств банка перед вкладчиком. Но зачем вам подтверждение, если у вас и так есть договор вклада?

И у нас тоже есть и договора вкладов и приходные ордера, с печатями, подписями — все как полагается. Но АСВ отказывается принимать эти документы и ссылается на отсутствие вкладчиков в реестре банка. Но реестр формируется ПОСЛЕ отзыва лицензии!..

Нам говорят, что в банке работала мошенническая группа. Хорошо. Ищите мошенников — при чем тут мы? Разве понятие «страховка» не подразумевает защиту от мошенничества? Или АСВ ждет, что мы сами теперь должны искать мошенников и требовать с них деньги?..

И откуда нам знать, что именно в банке были мошенники, а не в самом АСВ?!? У нас нет совершенно никаких причин не подозревать АСВ в умышленном невнесении вкладчиков банка в реестр и в умышленном затягивании процесса!

Лицензию ЦБ отозвал 3 ноября 2016 года, но спустя более трех месяцев, АСВ до сих пор (06.02.17) не дал вкладчикам официальный ответ и отказ в компенсации страховки, на основании которого можно было бы пойти в суд. Однако по закону у АСВ есть всего 30 дней на дачу ответа. Таким образом АСВ нарушает федеральный закон 177. И делает это совершенно нагло — просто игнорируя заявления!

Итак, договора и приходные ордера для АСВ не являются документами. В реестрах вкладчиков нет. На диалог АСВ не идет. Официального отказа в компенсации АСВ я до сих пор не получила.

Вывод — завтра ЛЮБОЙ ВЛАДЧИК можете оказаться в точно такой же ситуации! Банк с многолетней историей, все документы есть, но по отношению к любому банку, даже Сбербанку, АСВ может сказать — извините, не видим вас в реестре (который сами же и формируем)…

Агентство называется «по страхованию ВКЛАДОВ», а не страхованию реестров!

Таким образом, полностью подрывается вера в защиту вкладов от не менее неадекватного учреждения, под названием Центральный Банк, который

1) выдает лицензии мошенникам (как утверждает АСВ),

2) не ведет должного контроля за деятельностью этих мошенников и

3) в итоге отзывает лицензии, «кидая» таким образом, нет не мошенников, а вкладчиков с их сбережениями.

Какая замечательная схема — во всем в итоге обвинить вкладчиков и повесить на них бремя финансовых потерь!…

К чему приведет такая схема? — К бегству вкладчиков из других банков!

Если народ поймет, что они вовсе не застрахованы и что они могут лишиться своих накоплений, если народ потеряет веру в АСВ и, в его лице, веру в банковскую систему РФ в целом, то они пойдут, а точнее побегут, закрывать свои вклады! Мы сейчас стоим на пороге масштабного банковского коллапса! Как только народ это поймет и утратит веру — начнется массовый отток денег из банковской системы. Это приведет к сокращению ликвидности в банках и в итоге к коллапсу, потому что ни один банк не располагает достаточным количеством денег, чтобы удовлетворить всех вкладчиков! Это просто факт. И после первого же неудовлетворенного запроса вкладчика вернуть вклад, по закону, ЦБ обязан отозвать лицензию у банка…

И что интересно, всем вкладчикам «Камского горизонта» из самого Татарстана деньги выплатили. То есть из реестра выпали преимущественно жители Москвы и области. Кроме того, отдельным вкладчикам звонили какие-то люди и предлагали помочь с возвратом вклада за 28 тысяч рублей. Эти «юристы» отказались отвечать откуда они взяли личные данные и телефоны вкладчиков. Очевидно, что данные слили те люди, которые и «потеряли» первичные банковские документы и документы бухгалтерского учета.

Мы провели уже три встречи обманутых вкладчиков около АСВ. На последней встрече, прошедшей 03.02.2017г., к нам присоединились вкладчики Булгар банка.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ НАМ, ПОДДЕРЖИТЕ НАС!

Большая часть обманутых вкладчиков — это пенсионеры. С нашей мизерной пенсии мы откладывали по копейкам, что бы накопить хоть сколько-нибудь на черный день! И у нас эти деньги украли! И никто не даст гарантии, что завтра такое же не случится с любым другим вкладчиков в любом другом банке!

Сергей Полищук

http://ehorussia.com/new/node/13703

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«Дыра» в капитале лишенных лицензии банков составила 1,2 трлн рублей





За последние два года через процедуры отзыва лицензий и санирования ЦБ прошло около 250 банков, или примерно 30% общего количества. Но вывод активов за рубеж недобросовестными управленцами российских банков продолжается, констатировал зампред ЦБ Михаил Сухов.