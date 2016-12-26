«Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми»

Утро принесло трагическую, но все-таки привычную для современного мира и регулярно появляющуюся в новостных лентах информацию об очередной авиакатастрофе: у берегов Сочи потерпел крушение самолет Ту-154, на борту которого было 92 человека.

Вот только за этими сухими словами скрывалось содержание, которое потрясло, казалось бы, привыкшее к любым катаклизмам и потерям российское общество.

Самолет Министерства обороны. Летел в Сирию. На борту было три журналистских группы («Первый канал», «Звезда» и НТВ) и с десяток военных и гражданских чинов, в основном с большими звездами на погонах. А еще на борту было 65 артистов ансамбля имени Александрова, в том числе хор легендарного коллектива почти в полном составе. И Елизавета Глинка, которую гораздо лучше знают как Доктора Лизу — объяснять про нее в России никому не надо, поскольку ее дела известны всей стране.

Спасение детей Донбасса стало самым известным направлением работы фонда «Справедливая помощь», который возглавляла Глинка. Но, возможно, на высшем суде ее главной заслугой будет названа помощь самым отверженным и никому не нужным — бездомным, работа с которыми долгое время и была главным направлением деятельности ее фонда. Михаил Федотов, глава Совета по правам человека, сказал, что Доктор Лиза «была чудом, небесным посланием о добродетели». Именно им она и была.

Журналисты летели снимать репортажи. Военные — по своим военным делам. Артисты должны были выступить с концертом в освобожденном Алеппо. А Глинка везла гуманитарный груз — медикаменты для университетского госпиталя в Латакии.

Люди делали свою работу и исполняли свой долг. В Сирию они тоже летели, чтобы исполнить свой долг. У кого-то это была присяга, у кого-то — неискоренимая потребность помогать людям.

И вот их всех больше нет.

Потеря настолько страшная, что невольно закрадываются мысли о неслучайности произошедшего. СМИ и социальные сети, как обычно, полны предположений, версий и спекуляций.

Следствие работает.

А страна молча скорбит.

Правда, оказались, разумеется, и те, для кого это стало поводом позлорадствовать — над смертью десятков артистов и великой альтруистки. Их глумление над погибшими российскими военными и журналистами уже давно никого не удивляет. Ирония судьбы, что в значительной мере это оказались те же люди, что отвергли истинного и искреннего либерала Елизавету Глинку за то, что ее миссия привела ее в неодобряемые соответствующим сообществом сферы — в Донбасс и Сирию.

Но это уже неважно.

Сегодня действительно стоит помолчать и дать слово тем, кто ушел.

Совсем недавно, 8 декабря, Елизавета Глинка получила из рук Владимира Путина государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2016 год. Тогда она рассказала о своих планах 9 декабря вновь отправиться в Донецк, а затем — в Сирию. А еще добавила: «Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война — это ад на Земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».

Она действительно знала, о чем говорила.

А значит, ничего не закончилось. Место погибших займут новые люди. Журналисты будут снимать репортажи из Сирии, Донбасса и любых других мест, где потребуется их работа. Армия будет защищать нас — как и всегда. Ансамбль Александрова справится с трагедией и продолжит свою историю. Как фонд Доктора Лизы и множество других российских благотворительных организаций.

Все будет. Мы, как и всегда, справимся со всеми потерями и испытаниями.

Просто сейчас очень больно.

Светлая память погибшим. Пусть земля им будет пухом.

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Ирина Алкснис

Деловая газета «Взгляд»