Мы не хотим возврата к холодной войне с Россией, — премьер Британии

Лондон хочет иных, продуктивных отношений с Россией, а не возврата к холодной войне и вечной конфронтации, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Выступая с ежегодной речью по внешней политике, она жестко раскритиковала Россию, фактически начав свое выступление именно с этой темы, однако затем заявила, что нынешние отношения с Москвой — не то, что нужно Лондону.

«Но это не то, где мы хотим быть, и не те отношения с Россией, которых мы хотим. Мы не хотим возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Мы должны остерегаться, но хотим и взаимодействовать, именно поэтому в ближайшие месяцы глава МИД Великобритании посетит Москву», — сказала Мэй.

Есть другой путь. Многие из нас смотрят на постсоветскую Россию с надеждой, мы знаем, что сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира», — добавила британский премьер.

Мэй напомнила, что Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, несет ответственность за международную стабильность.

«Россия может и, я надеюсь, однажды выберет этот, другой путь, но пока она этого не сделала, мы будем действовать вместе, чтобы защитить наши интересы и международный порядок, от которого они зависят», — сказала британский политик.

Мэй вновь обвинила Россию в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также вмешательстве в выборы в ряде стран.

«Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете», — добавила она.

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