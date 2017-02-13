Мы не слышали предупреждений России о НАТО, Украине и Грузии, — СМИ Германии

Споры о реформах в НАТО ведутся десятилетиями. Однако именно взгляды Дональда Трампа заставили союзников США задуматься о переоценке ценностей, пишет Deutsche Welle.

Трамп не только назвал НАТО «устаревшим», но и призвал его участников увеличить траты на оборону.

«НАТО устарело? Конечно!» — считает бывший посол США в СССР Джек Мэтлок. По его мнению, альянс был образован, чтобы «предотвратить вторжение коммунистического Советского Союза в Западную Европу».

Россия же, по его мнению, не способна «доминировать над остальной Европой». Но в отличие от Трампа Мэтлок считает, что увеличение трат на оборону будет шагом в неверном направлении.

Политический кризис между США, ЕС и Россией приходится на очень странные времена, когда американские войска развёрнуты близ границ России и обе страны наращивают ядерные арсеналы.

В последние месяцы США разместили в Восточной Европе сотни танков и тысячи солдат, чтобы защитить её от возможной «российской агрессии». Но и Мэтлок, и экс-постпред Германии в НАТО Биттерлих отвергают опасения о том, что Россия может проявить агрессию по отношению к альянсу.

«Россия не нападёт на небольшого соседа НАТО, и США не стоит ни при каких обстоятельствах начинать войну с Россией, — считает Мэтлок, — это безумная идея».

По его словам, своими действиями на Украине Москва наносит ущерб своим же «настоящим интересам».

Вместе с тем, по мнению американского дипломата, «не будь Запад или США причастны к „майдану“ на Украине, возможно, не было бы и российской аннексии Крыма и поддержки мятежа в Донбассе».

«Для Путина страны Балтии давно потеряны, — считает Йоахим Биттерлих, — они его не беспокоят, и то же касается Польши». По мнению немецкого дипломата, своей «красной линией» Путин считает Кавказ и Украину.

«Я думаю, что и американцы, и европейцы попросту допустили слишком много ошибок в отношении России с начала нового века. Они неверно оценили Россию, напрасно загнали её в угол, не слыша предупреждений о расширении НАТО, о Грузии и Украине», — заявил Биттерлих.

Пришло время, считает Биттерлих, для более разумных отношений НАТО с Россией. Однако их не достичь в одночасье. «Для этого нужно время, и обеим сторонам нужно сохранить лицо, но если есть воля, то есть и возможность».

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Что касается европейской безопасности, то она, по мнению Мэтлока, не зависит от Соединённых Штатов. Если европейцы, включая россиян, «продолжат повторять трагическое прошлое, сражаясь друг с другом, то Соединённые Штаты не смогут их спасти».

Вместе с тем американский экс-дипломат уверен, что «в Европе никогда не будет единства, свободы и мира, если она исключит Россию или станет её врагом».