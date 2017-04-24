«Мы чужие на этой планете!» Александр Турчинов и его учитель. Филипп Экозьянц

Видео предоставил поэт Филипп Экозьянц.

Во что верит Александр Турчинов и возможные цели его пребывания в Германии. Об этом в своем сюжете расскажет блогер Филипп Экозьянц, а также приведет любопытные факты из далекого прошлого.

«Когда пару дней назад я прочел о болезни Александра Турчинова и о том, что он уехал в Германию подлечиться, я вспомнил, что у меня есть видео из его личного архива. Оно кстати уже есть и в открытом доступе. Я уже не помню то ли 92, то ли 93 год. Эта запись уроков в международном библейском колледже. Урок ведет известный проповедник Блэк Кленденнен», — сказал он.

Метки по теме: госпереворот на Украине; новости Украина; Турчинов; Турчинов болен; Турчинов уехал в Германию; Экозьянц

По материалам: https://news-front.info/2017/04/24/my-chuzhie-na-etoj-planete-aleksandr-turchinov-i-ego-uchitel-filipp-ekozyants/