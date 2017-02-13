«Мы чуть-чуть поломали, всё до ума доведем», — комбат ВСУ извинился за разгром базы батальона «меджлиса» (ВИДЕО)

Командир 34-го батальона ВСУ Сергей Шпанко принес извинения «крымскотатарским активистам» за инцидент на базе у границы с Крымом, о котором ранее писала «Русская Весна».

Читайте также: На границе с Крымом вооруженные неизвестные напали на подразделение ВСУ

Соответствующее видео появилось днем 13 февраля на YouTube-канале украинского журналиста Османа Пашаева.

«За вчерашнее (столкновения между подразделениями ВСУ и членами «крымскотатарского» карательного батальона — прим. РВ) приношу свои извинения. Надеюсь, что мы с вами будем нести службу совместно.

Все, что мы где-то чуть-чуть поломали, мы до ума доведем, все сделаем. Еще раз, за вчерашние ночные события приношу извинения», — покаялся на камеру Шпанко.

Бессменный «координатор блокады Крыма» Ленур Ислямов уже сообщил, что инцидент исчерпан и проблем у крымскотатарских боевиков с ВСУ нет.

* «Меджлис крымскотатарского народа» – запрещенная в РФ экстремистская организация.