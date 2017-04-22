МВФ выдвинул Киеву условие для получения нового кредита

Представитель фонда отметил, что это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра программы сотрудничества МВФ и Украины.

Повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, поскольку этот инструмент является важным элементом сокращения дефицита Пенсионного фонда Украины, являющегося вторым по размеру (речь о дефиците) в мире по отношению к ВВП страны.

Об этом заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен на онлайн пресс-конференции. «Пенсии очень-очень низкие, их реальный размер был уменьшен инфляцией. Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность.

Таким образом, да, повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно. Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра (программы сотрудничества МВФ и Украины), чтобы выйти на надежный план, как справиться с этим в будущем. Таким образом, ответ — да, пенсионная реформа — важная часть следующего пересмотра программы, и повышение эффективного пенсионного возраста является ее (пенсионной реформы) частью», — сказал Томсен.

По словам представителя МВФ, пенсионная реформа была частью программы сотрудничества Украины и Фонда с самого ее начала и несколько раз откладывалась. «Пенсионная реформа была частью программы с самого начала и откладывалась несколько раз. Украина имеет серьезные проблемы с пенсионной системой.

Я думаю, что это второй по размеру дефицит пенсионного фонда в мире. Это комплексная проблема. В Украине очень большое количество пенсионеров по отношению к количеству людей, платящих взносы в пенсионный фонд, это соотношение 1 к 1», — подчеркнул Томсен.

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