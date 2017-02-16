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МВД Украины хочет запретить Вконтакте и Одноклассники

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МВД Украины хочет запретить Вконтакте и Одноклассники | Русская весна

В МВД Украины хотят запретить социальные сети ВКонтакте и Одноклассники на территории Украины.

Об этом заявил советник главы ведомства Зорян Шкиряк на брифинге в в четверг, 16 февраля.

По словам Шкиряка, 2017 год должен стать годом защиты информационного пространства Украины от влияния российской пропаганды.

«И одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся спецслужбами РФ», — заявил советник. 

Он подчеркнул, что эти две соцсети являются основными распространителями антиукраинского контента в интернете. 

При этом Шкиряк выразил надежду, что в Министерстве образования поддержат эту инициативу и «будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487257209

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