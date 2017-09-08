МВД Украины назвало причину взрыва автомобиля в Киеве

В автомобиль, который взорвался в центре Киева, в результате чего погиб боевик батальона им. Джохара Дудаева Тимур Махаури, была заложена взрывчатка.

Об этом сказал на брифинге спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

«По предварительным признакам, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле», — сказал Шевченко.

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