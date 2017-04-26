МВД просит людей воздержаться от участия в акции в Москве 29 апреля

Управление МВД по Москве просит жителей и гостей столицы воздержаться от участия в акции, запланированной оппозицией на 29 апреля на Славянской площади, в Ильинском сквере и улице Ильинка. Об этом говорится на сайте ведомства.

МВД при этом отмечает, что инициаторам акции было предложено альтернативное место для ее проведения. Но они продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте и призывать граждан к участию в нем. «Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что создаёт угрозу вашей личной безопасности», — говорится в заявлении МВД.

Предыдущая акция оппозиции прошла в Москве 26 марта на Тверской улице, где собрались до 8 тыс. человек. Полицией были задержаны более 800 участников незаконного митинга.