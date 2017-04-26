МВД ЛНР открыло «горячую линию» для жителей временно оккупированных территорий (ВИДЕО)
МВД ЛНР открыло «горячую линию» для жителей временно оккупированных Киевом территорий Республики. Сотрудники ведомства фиксируют каждое преступление, совершённое карателями ВСУ.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил «Русской Весне» министр внутренних дел Республики Игорь Корнет.
«Наблюдая за происходящим в Украине, можно с уверенностью сказать, что от деградации это государство стремится к полному развалу и распаду», — отметил генерал-майор полиции.
Яркий тому пример, по его словам, — суды над бойцами добровольческих батальонов, в частности, подразделения «Торнадо»: «Они демонстрируют избирательность судебного процесса в Украине. Здесь преступники принимают свой приговор с улыбкой на лице, понимая, что достойного наказания они не понесут.
При украинской власти преступники не только не будут наказаны, а может, и станут у руля этого так называемого „государства”.
Поэтому все преступления, совершаемые в отношении граждан Луганской Народной Республики и территорий, временно оккупированных украинским карателями, специалистами МВД фиксируются.
Генеральной прокуратурой ЛНР возбуждено обобщённое уголовное дело. Здесь собраны все материалы. Мы проводим оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаем личности. С информацией о разыскиваемых преступниках, личности которых уже установлены, можно ознакомиться на сайте МВД ЛНР. Хочу с уверенностью сказать, что каждый злоумышленник будет обязательно наказан», — подчеркнул Корнет.
Глава правоохранительного ведомства также рассказал об одном из последних вопиющих фактов военных преступлений, когда двое пьяных украинских вояк убили свою сослуживицу-секретчицу. Сначала изрядно выпившие бойцы 53-ей бригады ВСУ пытались изнасиловать девушку. Она оказала сопротивление и потянулась за табельным пистолетом. Тогда они расстреляли её из автомата прямо в военном автомобиле. Командование бригады всеми силами пытается скрыть этот факт.
«По инициативе Главы ЛНР Игоря Плотницкого в Республике объявлено о начале гуманитарной программы по объединению Донбасса. В рамках этой программы МВД ЛНР будет оказывать правовую помощь всем гражданам нашей Республики и тех территорий, которые временно оккупированы хунтой», — добавил министр и призвал жителей оккупированных населённых пунктов обращаться в МВД Луганской Народной Республики с заявлениями о фактах нарушения закона добровольческими батальонами и подразделениями ВСУ.
Это можно сделать по телефонам «горячей линии», позвонив по номерам: 509–590; 585–117; 095 610 11 30. Звонки принимаются круглосуточно.
«Многие видят, как силовые подразделения Украины сейчас работают в масках. Это повседневная практика. Не только специальные подразделения, а практически все. Это говорит о том, что люди занимаются преступной деятельностью. Им есть, что скрывать, поэтому они хотят остаться инкогнито. Но им это не удастся. Все понесут заслуженное наказание.
В отличие от Украины, на нашей территории такой порочной практики нет. Нам скрывать нечего. Мы находимся на своей земле и лица не прячем. Мы всегда открыты для диалога», — резюмировал министр внутренних дел ЛНР.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493205430