МВД ЛНР объявило в розыск украинских пропагандистов по обвинению в терроризме (ФОТО)

В Министерстве внутренних дел ЛНР 26 апреля объявили в розыск четырёх украинских сотрудников СМИ.

Трое сотрудников телеканала «Интер» и военный журналист обвиняются в частях 2 и 3 статьи 240 Уголовного кодекса ЛНР «Содействие террористической деятельности».

За содействие террористической деятельности разыскиваются:

Дубинин Сергей Олегович, 03.05.1981 года рождения, зарегистрированный в Луганске по адресу: квартал Мирный, 10/99. Работает видеооператором на телеканале «Интер».

Смещук Руслан Игоревич, 25.09.1983 года рождения, зарегистрированный в городе Новая Каховка по адресу: улица Калинина, 98/2. Работает «военным журналистом» на телеканале «Интер».

Вивденко Геннадий Владимирович, 04.09.1977 года рождения, зарегистрированный в Киеве, по адресу: улица Выборгская, 224/214. Работает «военным журналистом» на телеканале «Интер».

Бочкала Роман Александрович, 03.05.1984 года рождения, зарегистрирован в Киеве, называет себя «военным журналистом».

Читайте также: «Правый сектор» остановил раскраску Арки Дружбы народов в Киеве в цвета ЛГБТ (ФОТО, ВИДЕО)