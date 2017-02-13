МВД Кабардино-Балкарии открыло закупку у населения незаконных «стволов»

МВД по Кабардино-Балкарии проводит специальную операцию «Оружие». В течение ограниченного периода времени жители КБР, хранящие у себя незаконное боевое оружие и боеприпасы, могут сдать свой арсенал в полицию. Каждый сдавший не только не понесет уголовной ответственности, но и получит за сданные боевые единицы денежное вознаграждание.

На сайте МВД по Кабардино-Балкарии вывешены соответствующие расценки. Автомат любого типа — 20 000 рублей, пистолет, револьвер, подствольный гранатомет типа ГП-25 и ГП-30 — 15 000, пулемет — 25 000, гранатомет типа РПГ — 17 000, снайперская винтовка Драгунова (СВД) — 25 000, огнемет — 10 000 рублей. Нелегальное охотничье ружье оценивается в 3 000 рублей, охотничий карабин — в 6 000 рублей. Ручные гранаты всех известных типов (Ф-1, РГО, РГН) — 2 000 рублей за единицу, саперные мины — 1 000 рублей, патроны и боеприпасы к стрелковому оружию — 10 рублей за единицу.

В МВД по КБР сообщают, что право на выплату денежной компенсации за добровольную сдачу оружия имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории республики. Выплата осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые счета граждан, открытые в банках, либо через почтовые отделения. Сдать незаконное оружие и боеприпасы за деньги в КБР будет можно до 16 февраля 2017 года.

Практику принимать у населения за деньги незаконное оружие и боеприпасы ввели еще во время военных кампаний в Чечне, в 1990 годах. Порядок и схемы выкупа неоднократно вызывали нарекания у занимавшихся этим российских военных. В апреле 2014 года выкуп незаконного оружия и боеприпасов у населения был утвержден правительством Дагестана. Сроки действия этого порядка официально завершились в Дагестане 31 декабря 2016 года. По информации МВД Дагестана, практика выкупа оружия у населения возникла по причине очень сложной оперативной обстановки, сложившейся в конце 2013-го начале 2014-го года и сохранившейся в текущем году. Регистрируется большое количество преступлений с перестрелками, подрывами.

Как сообщал в 2015 году начальник Центра МВД Дагестана по лицензионно-разрешительной работе Константин Томилин, по всей видимости, оружие у части населения осталось после нападения боевиков в 1990-х годах. «Кроме того, сепаратистские движения в Чечне привели к тому, что на руках у населения оказались большие запасы армейского оружия. Есть много стволов, которые наши умельцы переделывают из спортивного оружия», — рассказывал Томилин. По его словам, с апреля 2014 года по февраль 2015 года у населения выкупили оружие и боеприпасы на общую сумму 4 млн 703 тыс. рублей. Сдали оружие и боеприпасы за тот период 785 человек».

Выкуп оружия и боеприпасов в КБР объясняется теми же причинами, что в Чечне 1990 годах и в нынешнем Дагестане. В 1990 годах в республике началась ваххабитская экспансия, приведшая к нулевым годам к тому, что местные ваххабитские сообщества — «джамааты» стали открыто претендовать на официальную духовную власть в регионе. 13−14 октября 2005 года члены «джамаатов» КБР предприняли попытку захвата власти в столице КБР Нальчике. Распространенной практикой в КБР являются нападения джихадистов на чиновников и представителей силовых структур. Отдельные группы ваххабитов КБР, так называемые «зеленые», занимаются грабежами и поджогами магазинов, где продают сигареты и алкоголь, осуществляют расправы над народными целителями.