МВД и ФСБ пресекли деятельность наркосиндиката с оборотом в 2 млрд рублей

В России пресечена деятельность наркосиндиката «ХимПром», имевшего четко выстроенную схему незаконного оборота наркотиков — от производства до реализации. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, годовой оборот от незаконной деятельности превышал 2 млрд рублей.

В результате спецоперации из незаконного оборота изъято более 4 тонн синтетических наркотических средств, 3 тонны 500 кг прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 9 автомашин, более 2 млн рублей. Задержано 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины.

Кроме того, ликвидированы три лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков в районах Московской области, производительность которых составляла от 150 до 500 кг в неделю. Пресечена логистическая деятельность структурных подразделений группировки, которыми в 14 регионах России осуществлялась доставка особо крупных партий. Установлено местонахождение оптовых складов, находящихся на территории 10 регионов страны.

По словам Ирины Волк, изначально два года назад деятельность по сбыту наркотиков в России была организована лицами, находящимися на Украине. Они создали интернет-магазин «ХимПром», который размещал информацию о видах, ценах и способах приобретения наркотиков.

Курьеров вербовали через объявления в СМИ. Причем кандидаты проходили проверку на полиграфе и краткосрочные курсы. Там им объясняли правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников.

Операция по пресечению деятельности наркосиндиката проводилась Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с региональными подразделениями УНК Московской, Свердловской, Новосибирской, Воронежской, Челябинской, Ростовской, Омской, Иркутской областей, Красноярского края, Ханты-мансийского АО — Югра, а также при участии Главного управления уголовного розыска МВД России и ФСБ России.

Возбуждены и расследуются уголовные дела.