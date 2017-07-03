Мужчину, купавшего крокодила в Черном море, задержали в Новороссийске (ВИДЕО)

Мужчину с крокодилом задержали на улице Новороссийска. Как уточнили в прокуратуре Краснодарского края, по-видимому, именно этот крокодил стал «звездой» Сети после того, как хозяин искупал его на одном из пляжей Анапы.

Видео, на котором мужчина выгуливает на поводке и купает в море крокодила, появилось в соцсетях в минувшую пятницу (см. ниже). Судя по комментариям, крокодила купали на одном из пляжей Анапы, при этом окружающие реагировали на рептилию вполне спокойно и даже пытались погладить.

Как пояснил журналистам старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин, в ведомстве в отношении хозяина рептилии начата проверка по статьям «жестокое обращение с животными» и «предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Не факт, что это именно тот крокодил, (но) внешне похож. Животное передали в зоопарк Анапы «Мадагаскар», — добавил представитель прокуратуры.

Хозяин крокодила утверждает, что приобрел рептилию в 2012 году и с тех пор крокодил жил у него в квартире в аквариуме. При этом он говорит, что никаких услуг по фотографированию с ним отдыхающим он не оказывал.

Никаких документов и ветеринарных справок на рептилию, кроме чека, у мужчины не оказалось.

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