Проишествия 

Мужчина напал с ножом на охранника Лувра с криком «Аллах акбар»

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Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, выстрелил в мужчину, который напал на него с ножом. Как сообщает ВВС, при этом он выкрикивал «Аллах акбар» и успел нанести легкое ранение солдату.

По данным СМИ, нападавший получил пять пулевых ранений и находится в критическом состоянии.

Очевидцы рассказали, что мужчина пытался пройти в магазин при парижском музее с одним или двумя чемоданами. По другой версии, нападавший был с рюкзаком и мачете.

Согласно начальнику полиции Парижа, высказывания этого человека убедили стоящих на охране Лувра солдат, что он замышляет теракт. Сейчас из Лувра эвакуированы все посетители, территория вокруг музея оцеплена. Министерство внутренних дел Франции характеризует инцидент как серьезный.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/03/muzhchina-napal-s-nozhom-na-ohrannika-luvra-s-krikom-allah-akbar

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