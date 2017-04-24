Муж Лолиты прокомментировал «грязные игры» СБУ

Муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал скандальную выходку Службы безопасности Украины, запретившей артистке въезд на территорию страны. Вечером 24 апреля в официальном Twitter ведомства появилась достаточно откровенная фотография исполнительницы с подписью «Нехай щастить» («Удачи»).

Иванов сообщил «Ридус», что еще не видел снимка, но считает, что такие поступки со стороны ведомства недопустимы. «Это безобразие, — сказал он. — Из-за каких-то политических разногласий страдает простой народ. Самое страшное — они же отчитались о том, что чуть ли не спецоперацию провели, не пустив мать к больному ребенку».

Певицу в ночь с 22 на 23 апреля сняли с поезда Москва — Киев. «Я в Конотопе, меня в четыре утра сняли с поезда, потому что мне запрещен въезд в Украину. За посещение Керчи в 2015 году», — рассказала она в Instagram. Позже исполнительница добавила, что ее родные очень расстроились. «Ну что сказать! Мама плакала в 8 утра, Евочка расстроилась. На этом фоне поздравляю спецслужбы Украины с „блискучою“ победой над диверсантом из Кремля, Милявской!» — написала звезда.

Иванов отметил, что подписывается под каждым словом супруги.

Министерство культуры Украины в 2015 году составило список российских деятелей культуры, «создающих угрозу национальной безопасности страны». В их числе оказались режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин и Николай Расторгуев, а также актеры Василий Лановой, Олег Табаков и Валентина Талызина.