Мудрые и проницательные цитаты сэра Уинстона Черчилля

1. Если вы идете сквозь ад — идите, не останавливаясь.

2. У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал.

3. Любой кризис — это новые возможности.

4. Умный человек не делает сам все ошибки — он дает шанс и другим.

5. Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа со средним избирателем.

6. Успех — это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма.

7. Сокол высоко поднимается, когда летит против ветра, а не по ветру.

8. Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения.

9. Врождённый порок капитализма — неравное распределение благ; врождённое достоинство социализма — равное распределение нищеты.

10. Когда орлы молчат, болтают попугаи.

11. Власть — это наркотик. Кто попробовал его хоть раз — отравлен ею навсегда.

12. На протяжении своей жизни каждому человеку доводится споткнуться о свой «великий шанс». К несчастью, большинство из нас просто подымается, отряхивается и идет дальше, как будто ничего и не произошло.

13. Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на Титанике все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы!

14. Ложь успевает обойти полмира, пока правда одевает штаны.

15. Политика столь же захватывающа и опасна, как война. В войне вас могут убить лишь раз, в политике много раз.

16. Мои вкусы просты. Я легко удовлетворяюсь наилучшим.

17. Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту «Пожалуй, Вы правы».

18. Большое преимущество получает тот, кто достаточно рано сделал ошибки, на которых можно учиться.

19. Люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не знают.

20. Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки — сверху вниз. Лишь свинья смотрят на нас как на равных.

21. Война — это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди.

22. Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы.

23. Гораздо лучше подкупить человека, чем убить его, да и быть подкупленным куда лучше, чем убитым.

24. Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей.

25. Мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей.

26. От деревянных башмаков к деревянным башмакам — путь в четыре поколения: первое поколение наживает, второе — приумножает, третье — транжирит, четвертое — возвращается на фабрику.

27. Ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием.

28. Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные.

29. В тяжёлые для страны времена значение мифов трудно переоценить.

30. Учите историю, учите историю. В истории находятся все тайны политической прозорливости.

31. Самый хороший способ испортить отношения — это начать выяснять их.

32. Цель парламента — заменить кулачные бои словесными.

33. Когда двое дерутся — выигрывает третий.

34. Если убить убийцу, количество убийц не изменится.

35. Пессимист видит трудность в каждой возможности; оптимист видит возможность в каждой трудности.

36. Вы никогда не дойдете до места назначения, если будете швырять камни в каждую лающую собаку.

37. Народ, забывший своё прошлое, утратил своё будущее.

38. Даже самого ослепительного света не бывает без тени.

39. Я — оптимист. Не вижу особой пользы быть чем-то ещё.

40. Ни одна звезда не засияет, пока не найдётся человек, который будет держать сзади чёрное полотно.

Однажды во время выступления одна журналистка спросила политика: — Неужели Вам не приятно сознавать, что каждый раз, когда Вы выступаете с речью, зал забит битком? На что Уинстон Черчилль ответил: — Приятно, и даже очень, но каждый раз, когда я вижу полный зал, я не могу не думать о том, что, если бы я не произносил речь, а поднимался на эшафот, зрителей собралось бы вдвое больше.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110092/16244/-