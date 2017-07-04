Украина 

Мракобесие на марше: Боевики «Азова» поставили у себя на базе языческого идола (ФОТО)

0 коментариев
Мракобесие на марше: Боевики «Азова» поставили у себя на базе языческого идола (ФОТО) | Русская весна

Боевики неонацистского полка «Азов» на прошлой неделе установили на своей базе в Мариуполе идол языческого бога Перуна.

«Полк „Азов“ — одно из подразделений украинской армии, которое не только учится военному делу и приобретает еще более мощный уровень знаний, но и возвращает корни украинской традиции. Уважая украинскую историю и культуру, полк „Азов“ установил образ покровителя княжества и дружины (армии), бога грома, молнии и грозы — Перуна», — сообщили в пресс-службе подразделения украинской нацгвардии.

«Азовцы всегда становились против уничтожения или искажения истории своего этноса, поэтому они максимально внедряют исторические ценности даже в военный быт», — подчеркнули в «Азове».

Читайте также: Вот вам и «новая полиция»! Животные! — «атошников» избили в детском лагере (+ФОТО)

Мракобесие на марше: Боевики «Азова» поставили у себя на базе языческого идола (ФОТО) | Русская весна

Мракобесие на марше: Боевики «Азова» поставили у себя на базе языческого идола (ФОТО) | Русская весна

Мракобесие на марше: Боевики «Азова» поставили у себя на базе языческого идола (ФОТО) | Русская весна

Мракобесие на марше: Боевики «Азова» поставили у себя на базе языческого идола (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499168085

Другие новости:

Двух украинцев осудили за попытку помешать передвижению военных в Торецке

0
hi71el_1465409763

Неожиданно: Украине не следует пытаться немедленно вернуть Крым, — экс-генсек НАТО

0
7lrgoj_1486431603

Зрада: Офицер ДНР получил землю как участник «АТО» в Черкасской области (ДОКУМЕНТЫ)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *