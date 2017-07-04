Мракобесие на марше: Боевики «Азова» поставили у себя на базе языческого идола (ФОТО)

Боевики неонацистского полка «Азов» на прошлой неделе установили на своей базе в Мариуполе идол языческого бога Перуна.

«Полк „Азов“ — одно из подразделений украинской армии, которое не только учится военному делу и приобретает еще более мощный уровень знаний, но и возвращает корни украинской традиции. Уважая украинскую историю и культуру, полк „Азов“ установил образ покровителя княжества и дружины (армии), бога грома, молнии и грозы — Перуна», — сообщили в пресс-службе подразделения украинской нацгвардии.

«Азовцы всегда становились против уничтожения или искажения истории своего этноса, поэтому они максимально внедряют исторические ценности даже в военный быт», — подчеркнули в «Азове».

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