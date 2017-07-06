Можно ли разменять Бандеру на ЕС

Короткая фраза, произнесенная в сердцах Витольдом Ващиковским, вызвала настоящий переполох на Украине, пишет специальный корреспондент КП.ру Дмитрий Стешин.

Всего шесть слов, а эффект сравним с атомной бомбой, попавшей в самое сердце Майдана.

«Наш сигнал очевиден: с Бандерой в Европу вы не попадете», — заявил дипломат в недавнем интервью. Из уст поляка это прозвучало особенно зловеще.

Польша издавна считалась «несокрушимой крепостью на европейских рубежах», «великой стеной, о которую разобьются орды с Востока».

Уже три года подряд Украина горячо убеждает Европу, рассказывая на всех углах о том, что готова заменить Польшу на посту европейского швейцара.

И даже успешно заменяет, якобы отражая российскую агрессию на Донбассе. В старой Европе, которая все и решает в ЕС (или ретранслирует решения США), эти заявления воспринимают с юморком — там хорошо знают, как в реальности, а не в незалежных фантазиях, выглядит «российская агрессия».

А тут еще внезапно выяснилось, что у швейцара-добровольца рукава ливреи по локоть в крови. В священной польской крови, этого несчастного, недоевропейского славянского ребенка, который вечно претерпевал от варваров-московитов. И в большинстве случаев — за дело. Но это детали, в данный момент не относящиеся к нынешним польско-украинским отношениям.

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Можно констатировать — эти отношения серьезно ухудшились, потому что высокопоставленные дипломаты не делают на пустом месте такие жесткие заявления. По сути это вмешательство во внутреннюю политику соседнего государства.

Слова Витольда Ващиковского были сверены и согласованы с «кем надо». Возможно, сигнал пришел напрямую из Вашингтона. Возможно, его передали через евробюрократов.

Сигнал этот смодулирован искусственно, потому что с Бандерой-национальным героем Украина забавляется уже лет двадцать, только слепой не мог этого не заметить. Но поляки прилежно терпели, Майдану помогали, и вдруг — прорвало!

Озарило, вскипел гонор и гжечность, пепел Волыни вдруг застучал в сердце! И Украине устроили настоящий цугцванг. Каждый новый ход будет только ухудшать ее положение. Отказаться от выращенного с таким трудом национального героя Бандеры?

Майдан не поймет — за что боролись? Убрать Бандеру со знамен и топонимики? Еще хуже.

Польша все ясно сказала, озвучила четкую и консолидированную позицию ЕС-США — без разночтений. Есть Бандера — нет евроинтеграции.

Есть, правда, кое-что и хорошее в этой новости, исключительно для России: нам можно сходить на кухню и не торопясь нажарить ведро попкорна. Чтобы было не скучно смотреть, как у панов чубы трещат.

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