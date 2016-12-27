Москва запросила Киев о готовности принять украинских заключенных из Крыма

МИД РФ запросил украинскую сторону о передаче 17 заключенных граждан Украины, отбывающих наказание в Крыму, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В ближайших наших планах рассмотрение вопроса о перемещении осужденных граждан Украины, которые сегодня находятся в исправительных колониях на территории Крыма и в других субъектах РФ. Для этого проделана определенная работа, собраны необходимые документы. И МИД России запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины. Их сейчас 17 человек», — сказала Москалькова корреспонденту РИА Новости по телефону.

Омбудсмен также сообщила, что обратилась к Лутковской с просьбой «оказать содействие в составлении по возможности максимально полного перечня граждан РФ, которые сегодня содержатся в местах лишения свободы на территории Украины».

«Мы будем углублять наше сотрудничество, по крайне мере, мы имеем для этого решимость и взаимный мониторинг порядка условий содержания под стражей граждан Украины на территории России и граждан России на территории Украины, считаем эффективным и важным для людей, особенно в условиях того политического противостояния, которое сейчас заплетается между двумя государствами.

Мы, не вдаваясь в политику, считая, что уполномоченные по правам человека должны работать, как врачи, без границ», — добавила Москалькова.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».