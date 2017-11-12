Москва «закручивает гайки» Штатам за атаку на российские СМИ 

Кто-то, может быть, назовет российское правительство слишком мягким, мол, уже давно было необходимым наподдавать американским представителям и «поставить их к стенке».

Но именно на здравых и неагрессивных действиях строится дипломатия — та деятельность, которой Россия, прежде всего, придерживается на мировой арене.

И это не мешает российским чиновникам ставить на место американских коллег, когда те перегибают палку, будь то в социальных или военных вопросах. Симметричный ответ, если он оправдан, дается всегда. И в результате США ничего не выигрывают. Наоборот, демонстрируют чрезмерную агрессивность, что портит их репутацию.

Американский истеблишмент решил, например, что безнаказанно лишит прав СМИ российский телеканал RT и информагенство Sputnik. Вашингтон даже пошел в обход собственных законов о свободе прессе, заставляя отечественные компании «капитулировать», зарегистрировавшись как иностранный агент.

Но нет. В Москве реагируют на нападки Штатов и не спеша разрабатывают меры, которые бы, вероятно, акцентировались именно на американской «независимой» прессе. Ну и, конечно же, не выставляли Россию в роли агрессора.

В пятницу российский парламент принял решение разработать законодательные меры в отношении СМИ, финансируемых из-за рубежа и размещающих у себя на ресурсах, мягко сказать, нежелательный контент.

Эту задачу в ходе пленарного заседания Госдумы поставил её спикер Вячеслав Володин, расценив действия Вашингтона, как посягательство «на основополагающие права и свободы граждан».

Спикер отметил, что действующее российское законодательство об иностранных агентах распространяется сегодня лишь на НКО, но не затрагивает деятельность СМИ, так как Россия уважает свободу слова.

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«(Однако раз — ред.) на территории США такие решения принимаются, будет правильно и нам ответить на эти действия», — подчеркнул Володин.

По словам депутатов, эта задача может быть решена как путем внесения поправок в закон об иностранных агентах, который ранее регулировал лишь деятельность НКО, так и посредством принятия отдельного закона о СМИ-иноагентах.

Кроме того, со слов вице-спикера Госдумы Сергея Неверова стало ясно, что новыми поправками в законы об НКО, иностранных СМИ и т. д. в России не ограничатся. Чиновник заявил, что ответные меры, вероятней всего, распространятся на зарубежные социальные сети.

«Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, которую возглавит Петр Олегович Толстой, проработает дальнейшие механизмы, чтобы это была, возможно, более широкая мера воздействия, которая в том числе может включать в себя и социальные сети, и другие структуры, которые сегодня действуют на территории РФ», — сказал Неверов.

И такой настрой российской власти с одной стороны вульгарен, с другой — дипломатичен, так как «закручиванием гаек» Москва занимается в ответ на нападение Вашингтона.

Россию в этой связи никак не назовешь агрессором, так как именно в США начали эту «информационную войну», и теперь именно они пожинают «плоды своего посева».

К слову, на законопроектах (поправках), которые, вероятней всего, будут приняты на следующей неделе, Москва экономить не будет. Вашингтон получит сполна, если этого будет заслуживать.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»