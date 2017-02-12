Москва уже начала диалог с администрацией Трампа, — Лавров

Россия уже начала диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа, и интенсивность его возрастет, как только будут сформированы все ее звенья, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью каналу НТВ.

«Мы с уважением относимся к позициям любой страны и всегда готовы садиться и обсуждать любые подходы, даже те, которые абсолютно противоречат нашим. Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, будет продолжаться, будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что уже идет согласование места и времени его контакта с новым главой госдепа Рексом Тиллерсоном.

«Уже были контакты по другим каналам, телефонные разговоры по вопросам, связанным с нашим взаимодействием в военно-политической сфере», — добавил министр.

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Американский сенат конгресса 1 февраля утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. Тиллерсон, которому 64 года, в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil.