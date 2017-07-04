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Москва и Пекин откроют бизнес-инкубаторы в четырех российских городах

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Москва и Пекин откроют бизнес-инкубаторы в четырех российских городах | Русская весна

Российско-китайские студенческие бизнес-инкубаторы будут открыты в Ульяновске, Екатеринбурге, Москве и Уфе в текущем году, сообщил режиссёр, председатель Совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Фёдор Бондарчук. 

В рамках официального визита председателя КНР в Россию президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу с представителями общественных организаций, деловых кругов и медиасообществ двух стран. Во встрече принимал участие в том числе Бондарчук.

«Мы также ведём работу про распространению российско-китайских студенческих бизнес-инкубаторов. Первый такой бизнес-инкубатор был открыт 30 июня 2016 года в Хабаровске. В 2017 году российско-китайские студенческие бизнес-инкубаторы будут открыты в Ульяновске, Екатеринбурге, Москве и Уфе», — сказал Бондарчук на встрече с представителями общественности, деловых кругов и медиасообществ России и Китая, которая прошла днём во вторник. Текст встречи опубликован на сайте Кремля.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499195577

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