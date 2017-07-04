Северной Корее необходимо воздержаться от новых испытаний ядерных взрывных устройств и пусков баллистических ракет, а США и Южной Корее прекратить военные учения на Корейском полуострове. Об этом говорится в совместном заявлении МИД РФ и КНР, текст которого сегодня, 4 июля, размещен на сайте российского дипведомства.

«Стороны предлагают: КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений, — подчеркивается в документе. — Параллельно с этим противостоящие стороны приступают к переговорам и утверждают общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ядерную».

Стороны призвали международное сообщество «поддержать вышеизложенную инициативу, открывающую реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова», а также соблюдать положения резолюций СБ ООН. «Стороны серьезно обеспокоены заявлением КНДР 4 июля о запуске баллистической ракеты, считают такое заявление неприемлемым, идущим вразрез с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, — отмечается в документе. — Стороны настойчиво призывают КНДР неукоснительно соблюдать положения упомянутых резолюций».

«Стороны, решительно приверженные международному режиму нераспространения ядерного оружия, твердо нацелены на денуклеаризацию Корейского полуострова и всестороннее и полное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, — отмечается в документе. — Стороны намерены совместно с другими заинтересованными сторонами продолжать прилагать усилия для того, чтобы путем диалога и консультаций содействовать сбалансированному снятию существующих озабоченностей».

«Стороны подтверждают, что справедливые озабоченности КНДР следует уважать, — говорится в заявлении. — Другие государства должны прилагать соответствующие усилия для возобновления переговоров, совместно создавать атмосферу миролюбия и взаимного доверия». «Стороны призывают все вовлеченные стороны к соблюдению обязательств, сформулированных в Совместном заявлении от 19 сентября 2005 года, к скорейшему перезапуску диалога по всеобъемлющему решению проблем Корейского полуострова, — подчеркивается в документе. — Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена».

Кроме того, в заявлении говорится о размещении американских систем ПРО. «Размещение в Северо-Восточной Азии комплексов ПРО THAAD наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, включая Россию и Китай, не содействуют достижению целей денуклеаризации Корейского полуострова, равно как и обеспечению мира и стабильности в регионе, — сказано в документе. — Россия и Китай выступают против размещения указанных комплексов, призывают соответствующие страны к немедленному прекращению и отмене процесса размещения и договорились предпринять необходимые меры по защите интересов двух стран в сфере безопасности, а также обеспечению стратегического баланса в регионе».

Как сообщало EADaily, в связи с очередным запуском баллистической ракеты Пхеньяном президент США Дональд Трамп подверг критике лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он также призвал Китай принять жесткие меры в отношении КНДР, чтобы «покончить с этим абсурдом раз и навсегда».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что КНДР игнорирует предупреждения мирового сообщества и продолжает провокационные действия. «Завтра я вылетаю в Гамбург на саммит стран „двадцатки“, и там мы проведем трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Также, пользуясь тем, что в форуме примут участие многие страны, я намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы Китай и Россия заняли более конструктивную позицию в отношении КНДР», — сказал Абэ.