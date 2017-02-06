Московский суд отказался снять арест с фабрики Порошенко

Мосгорсуд отказался снять арест с Липецкой кондитерской фабрики, входящей в принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко корпорацию Roshen, сообщили РИА Новости в суде.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу представителя компании, который просил отменить обеспечительные меры.

Ранее стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России по «политическо-экономическим причинам».

По данным украинской корпорации, «арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможной».

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, остановка работы Липецкой кондитерской фабрики является суверенным решением акционеров компании.

Roshen — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции ежегодно. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.

Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах, продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на Донбассе найти покупателя не может.

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