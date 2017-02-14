Московский ЛГБТ-активист пытался отрезать себе мошонку на главной площади Донецка

Московский ЛГБТ-активист Олег Васильев, он же Мария Штерн собирался устроить необычный перформанс на площади Ленина в Донецке.

Однако правоохранительные органы ДНР пресекли его намерения. В настоящий момент «активист» и его спутница выдворены за пределы Республики.



Об этом сообщил донецкий журналист Константин Долгов.

«Только что территорию ДНР покинули (думается, что навсегда) некие Олег Васильев и Виктория Мирошниченко.

Олег Васильев известен как Мария Штерн (!) и Серое-Фиолетовое (!!). Называет себя „оно”.

Короче. Это оно ехало в ДНР якобы с целью прочитать лекцию о пользе ЛГБТ-движения и всё такое прочее.

Но! На самом деле цель была другая!

А теперь держитесь за поручни.

Это оно планировало поставить палатку на площади Ленина, отрезать себе яйца (!) и скормить отрезанные яйца бездомным собакам (!!). А спутница должна была всё это снимать на видео.

Не знаю, где оно собиралось найти бездомных собак в центре Донецка, но то уже не наша печаль.

Короче. Это у вас там в РФ можно прибивать себе яйца к брусчатке, а у нас бдительность на уровне — эх, такая акция сорвалась!

В общем, не быть ДНР центром мирового ЛГБТ-движения. Видите, как печально всё получилось. Что на это скажет мировое сообщество?»

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