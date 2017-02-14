Московский ЛГБТ-активист пытался отрезать себе мошонку на главной площади Донецка
Московский ЛГБТ-активист Олег Васильев, он же Мария Штерн собирался устроить необычный перформанс на площади Ленина в Донецке.
Однако правоохранительные органы ДНР пресекли его намерения. В настоящий момент «активист» и его спутница выдворены за пределы Республики.
Об этом сообщил донецкий журналист Константин Долгов.
«Только что территорию ДНР покинули (думается, что навсегда) некие Олег Васильев и Виктория Мирошниченко.
Олег Васильев известен как Мария Штерн (!) и Серое-Фиолетовое (!!). Называет себя „оно”.
Короче. Это оно ехало в ДНР якобы с целью прочитать лекцию о пользе ЛГБТ-движения и всё такое прочее.
Но! На самом деле цель была другая!
А теперь держитесь за поручни.
Это оно планировало поставить палатку на площади Ленина, отрезать себе яйца (!) и скормить отрезанные яйца бездомным собакам (!!). А спутница должна была всё это снимать на видео.
Не знаю, где оно собиралось найти бездомных собак в центре Донецка, но то уже не наша печаль.
Короче. Это у вас там в РФ можно прибивать себе яйца к брусчатке, а у нас бдительность на уровне — эх, такая акция сорвалась!
В общем, не быть ДНР центром мирового ЛГБТ-движения. Видите, как печально всё получилось. Что на это скажет мировое сообщество?»
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487094037